Нарколог опроверг пользу малых доз алкоголя для здоровья

Москва, 27 июля. Вопреки распространенному мнению, употребление малых доз алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем, заявил нарколог Юрий Сиволап.

Люди, которые употребляют маленькое количество алкоголя, меньше других страдают от проблем с сердцем. При этом более высокая смертность трезвенников чаще всего вызвана заболеваниями, при которых алкоголь крайне опасен, добавил врач.

«У них нет психологических проблем или психических расстройств, зависимости от алкоголя. Это благополучные люди, имеют доступ к качественной медицине», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Алкоголь является крайне опасным напитком в любых дозах. Даже его употребление в маленьких количествах со временем приводит к увеличению дозы, добавил нарколог.

Жара негативно влияет на работу сердца. Употребление алкоголя при этом будет усиливать расстройство сердечной деятельности. Необходимо помнить, что последствия от употребления спиртных напитков при высоких температурах воздуха может привести к катастрофическим последствиям.