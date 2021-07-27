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Этнограф объяснил, почему КНР просит Украину не политизировать сотрудничество с Крымом
Политика
Этнограф объяснил, почему КНР просит Украину не политизировать сотрудничество с Крымом
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 27 июля. Китайская сторона демонстрирует подчеркнутое невмешательство в национальные проблемы других стран. Того же требует и по отношению к собственному государству.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с призывом к Украине не придавать политический характер сотрудничеству китайских компаний с Крымом. Взаимодействие сторон происходит исключительно в рамках принципов рынка, пояснили в Пекине.

По мнению китаеведа, этнографа Евгения Сингатулина, в КНР не хотят вмешательства в дела другого государства. С этим связана и их просьба, адресованная Киеву. Для китайской стороны вопрос принадлежности Крыма носит национальный характер. Последнее является для них чувствительной темой, объяснил эксперт.

Сингатулин уверен, что в настоящее время признание Пекином российского статуса полуострова не представляется возможным. Однако изменения в этом вопросе уже наблюдаются. При публикации в СМИ КНР сведений о территории или населении Украины редакция изданий добавляет слова «без Крыма», подчеркнул этнограф.

Ранее на экс-лидер Украины Петр Порошенко пообещал крымчанам «вернуть полуостров домой». В России призвали не относиться серьезно к заявлениям бывшего президента, рассказали журналисты НСН.

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