Минобороны Литвы намерено поставить блокпосты с военной техникой у лагерей мигрантов

Вильнюс, 27 июля. Министерство обороны Литвы рассматривает вариант размещения блокпостов с военной техникой у лагерей мигрантов, незаконно проникающих на территорию страны.

Такое заявление сделал глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас. Речь идет о нелегальных мигрантах из стран Азии и Африки, которые попадают в прибалтийское государство с территории Белоруссии.

Министр обороны подчеркнул, что подобная мера будет принята в Вильнюсе только в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа утвердил поправки в закон, которые предполагают ограничение прав нелегальных мигрантов.