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Минобороны Литвы намерено поставить блокпосты с военной техникой у лагерей мигрантов

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:57
Армия
Минобороны Литвы намерено поставить блокпосты с военной техникой у лагерей мигрантов
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вильнюс, 27 июля. Министерство обороны Литвы рассматривает вариант размещения блокпостов с военной техникой у лагерей мигрантов, незаконно проникающих на территорию страны.

Такое заявление сделал глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас. Речь идет о нелегальных мигрантах из стран Азии и Африки, которые попадают в прибалтийское государство с территории Белоруссии.

Министр обороны подчеркнул, что подобная мера будет принята в Вильнюсе только в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа утвердил поправки в закон, которые предполагают ограничение прав нелегальных мигрантов.

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мигранты белоруссия литва
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