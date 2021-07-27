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В США назвали новый козырь в рукаве российского истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:47
Армия
В США назвали новый козырь в рукаве российского истребителя Checkmate
pxhere.com

Вашингтон, 27 июля. Новейший российский истребитель Су-75 Checkmate получит передовую бортовую электронику, которая станет одной из главных его особенностей, заявили эксперты из США.

Россия недавно показала в ходе авиасалона МАКС-2021 новый одномоторный легкий истребитель Checkmate («Шах и мат»), рассказав лишь о некоторых его возможностях, отметил американский военный аналитик Питер Сучиу в статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что максимальная скорость крылатой машины составит 1,8 Маха, а радиус действия будет достигать 3000 километров. Причем скорость, маневренность и весьма небольшая стоимость — 30 миллионов долларов за образец, являются далеко не всеми преимуществами Су-75, так как у него имеется еще один новый козырь в рукаве.

Представленная на выставке крылатая машина будет оснащена панорамным головным дисплеем и сенсорной панелью, подчеркнул Сучиу. Он уточнил, что эта система была разработана специалистами Раменского приборостроительного конструкторского бюро. В состав электронного комплекса войдут модернизированный широкоформатный головной и панорамный бортовой дисплеи, а также многофункциональный сенсорный экран. Эксперт сослался на слова советника первого заместителя гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева, который объяснил, что подобные технологии были опробованы в ходе испытаний истребителей Су-57 и МиГ-35Д.

«Эти инновации являются следующим шагом в развитии российской авионики и ничем не уступают аналогичным устройствам, установленным на американских самолетах F-35», — сказал Михеев.

Панорамный дисплей сильно повышает уровень ситуационной осведомленности пилота, отметил автор материала. По его словам, при помощи подобного устройства летчик может видеть всю актуальную информацию о системах и вооружении самолета, а также о его курсе и местоположении. Бортовая сенсорная панель также используется и для ввода необходимых команд, подчеркнул он.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о реакции иностранных партнеров РФ на презентацию новейшего легкого истребителя. По его словам, представители африканских государств уже обратили внимание на одномоторный самолет. Кроме того, главными покупателями Checkmate могут стать Индия и Вьетнам.

Кроме того, мнение о Су-75 высказал и военный эксперт Юрий Кнутов, передает «Царьград». По его словам, у новой крылатой машины из РФ имеется целый ряд преимуществ перед главным конкурентом из США — истребителем F-35. Одним из достоинств Checkmate является его небольшая стоимость, которая намного ниже, чем у американского самолета, уточнил Кнутов.

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россия истребитель сучиу 19FortyFive checkmate
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