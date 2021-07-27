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В массовом ДТП под Саратовом погиб человек

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:52
Происшествия
В массовом ДТП под Саратовом погиб человек
wikipedia.org  /  Ilya Plekhanov

Саратов, 27 июля. Сразу четыре легковушки столкнулись на трассе в Саратовской области. В результате один человек погиб, еще трое взрослых и ребенок пострадали.

Авария произошла рядом с селом Раскатово в Марксовском районе. Там толкнулись Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114. Все четыре автомобиля сгорели полностью. В результате ДТП один человек погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени. Состояние пострадавших не уточняется.

Автоинспекторы временно ограничили движение по трассе, где случилась автокатастрофа. Причины случившегося устанавливает полиция.

Ранее пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2114. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на пересечении улиц Зайцева и Маринеско в Петербурге.

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