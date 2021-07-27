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«Крымская платформа» Зеленского досрочно потерпела фиаско
Политика
«Крымская платформа» Зеленского досрочно потерпела фиаско
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Москва, 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский, инициировав "крымскую платформу", досрочно потерпел фиаско. Свое пренебрежительное отношение к саммиту выразили даже Соединенные Штаты.

Внимание на это обратил представитель Совфеда России Сергей Цеков. Он прокомментировал отказ президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис от приглашения украинского лидера. По его словам, американские власти давно перестали проявлять интерес к Крыму. Для Вашингтона утратил актуальность и вопрос принадлежности полуострова.

«Это было понятно с самого начала. Невозможно было даже представить, что Байден или Харрис приедут на это мероприятие, если его можно так назвать», — отметил Цеков в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Официальный Киев может рассчитывать исключительно на присутствие представителей Польши и прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии. Также саммит пройдет при участии главы американского министерства транспорта Питера Буттиджича, который является открытым геем. Так, Вашингтон в очередной раз доказал, что не намерен обсуждать крымский вопрос, считает сенатор.

«В принципе, на эту историю вообще не надо обращать внимание. Это так, посиделки с выраженной русофобией», — добавил политик.

Идею Зеленского о "крымской платформе" ранее высмеяли в Сети. Пользователи заявили, что Байдену нет смысла видеться с украинским лидером, который играет роль шутника.

О бесперспективности такого формата переговоров высказывался и бывший начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк. По его словам, подобные площадки не помогут Киеву прийти к намеченной цели, сообщает НСН.

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украина крым цеков
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