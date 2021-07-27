В ЦВО назвали количество военнослужащих-участников учений на границе с Афганистаном

Екатеринбург, 27 июля. Учения России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном пройдут с участием более 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

Как указывается в заявлении пресс-службы ЦВО, маневры будут проходить с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от афганской границы.

«Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», — отметили в пресс-службе.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявлял, что совместные учения будут направлены на отработку противодействия движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) на случай их вторжения в Среднюю Азию.

1 Организация запрещена на территории РФ.