Депутат Четырбок поддержал инициативу Беглова по запуску электрички в Пулково

Жители Санкт-Петербурга по достоинству оценят запуск скоростной электрички от Балтийского вокзала в Пулково, нет оснований сомневаться в пользе данного проекта. Таким мнением с ФАН поделился депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок, комментируя недавнее заявление губернатора Александра Беглова.

Напомним, Беглов сообщил, что реализацию проекта по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково могут начать в 2021 году, а добраться таким способом до аэропорта жители и гости города смогут уже к 2024 году.

«Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в 2021 году активно начать его реализацию», — сказал Беглов на совещании по развитию транспортной инфраструктуры президенту РФ Владимиру Путину.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Александр Беглов с самого начала своей работы в качестве губернатора обозначил вопрос транспортной доступности одним из самых главных, рассказал ФАН Денис Четырбок.

«Губернатор действительно с 2018 года держит на особом контроле вопрос транспорта, перевозок, дорог. Он уделяет этому особое внимание, что совершенно логично: население растет, соответственно, растет и потребность в более современных транспортных развязках. К тому же Санкт-Петербург — у нас лидер по туризму, у нас много прилетающих и приезжающих, нужно создавать комфортные условия нашим гостям», — поделился мнением депутат.

vk.com / Денис Четырбок

Что касается самого проекта по запуску скоростной электрички, то Денис Четырбок полностью поддерживает Александра Беглова и считает, что инициативу обязательно удастся реализовать.

«Мы поддерживаем проект, нет оснований сомневаться в том, что Беглов сможет привлечь достаточно средств, так как государственных денег, скорее всего, не будет выделено достаточно. Раз он говорит о том, что проект находится в высокой степени доработки, значит, так оно и есть. Скоро жители Санкт-Петербурга оценят по достоинству новое удобство в городе. Согласитесь, аэропортом пользуются многие, это безусловное благо для горожан и туристов», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал, что туристы в Петербурге в 2021 году стали тратить намного больше. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем сферам жизнедеятельности людей. Несмотря на это, Петербург стал самым популярным направлением для туризма в России.