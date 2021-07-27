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Владимирская область и Северная Корея договорились о торговом сотрудничестве
Экономика
Владимирская область и Северная Корея договорились о торговом сотрудничестве
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Владимир, 27 июля. Экспортировать товары в Северную Корею намереваются во Владимирской области.

Продукты питания и медикаменты отправятся из Владимирской области в КНДР. Вице-губернатор региона Александр Ремига встретился во Владимире с делегацией из КНДР. Об этом пишет газета «Владимирские ведомости».

По словам властей Владимирской области, данный субъект РФ славится своей продукцией в области машиностроения и химической промышленности, включающей производство медицинских препаратов, вакцин и иммунных сывороток.

Отмечается, что помимо этого Пхеньяну предлагают импортировать ж/д транспорт местного производства, а также оборудование для железнодорожных путей, индустриальные агрегаты и продовольствие.

Стремительное развитие региона оказало впечатляющий эффект на полномочного посла Северной Кореи в России Син Хон Чхоля. Он подчеркнул, что КНДР будет налаживать активную кооперацию после прекращения пандемии коронавируса.

Северная Корея восстановила линии связи с Сеулом, оборванные в прошлом году. Коммуникации были выведены из эксплуатации в течение 14 месяцев.

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