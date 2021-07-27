Режиссер голливудской «Иронии судьбы» поделился подробностями о ремейке

Москва, 27 июля. Режиссер Марюс Вайсберг, работающий над американской версией советской ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыл некоторые детали о ремейке.

Кинематографист призвал не сравнивать голливудский вариант со старым фильмом. По его словам, из советской классики взяли лишь концепцию с завязкой и любовным треугольником, но дальнейший сюжет будет значительно отличаться. Вайсберг сравнил ремейк «Иронии судьбы» с известной американской комедией.

«Концептуально это более мягкая и романтическая версия «Мальчишника в Вегасе», и именно так мы и собираемся ее позиционировать», — поделился подробностями режиссер в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Главные отличия американской версии, как пояснил кинематографист, это молодые персонажи и более динамичное повествование. Ремейк «Иронии судьбы» предлагает узнать, как развивалась бы эта история в современном мире, если бы произошла с более молодыми героями, добавил Вайсберг.

Голливудская версия советского фильма получила название About Fate. Главные роли в ленте играют Эмма Робертс и Томас Манн. Права на показ ремейка может приобрести стриминговый сервис Netflix.