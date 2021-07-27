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Искусствоведы обнаружили отпечаток пальца Микеланджело на восковой статуэтке
Общество
Искусствоведы обнаружили отпечаток пальца Микеланджело на восковой статуэтке
wikipedia.org  /  Приписываетя Даниэле да Вольтерра / Общественное достояние

Лондон, 27 июля. Сотрудники Музея Виктории и Альберта считают, что отпечаток большого пальца, который они обнаружили на 500-летней скульптуре, принадлежит итальянскому мастеру Микеланджело.

Исследователи приписывают восковую статуэтку под названием «Раб» знаменитому художнику эпохи Возрождения Микеланджело. В свое время итальянский мастер сделал целый цикл знаменитых скульптур — «Пленники», которые сейчас хранятся в различных музеях Европы. Считается, что восковую статуэтку мастер мог изготовить в качестве этюда для более крупного изваяния.

В прошлом году, когда лондонский Музей Виктории и Альберта закрылся из-за пандемии, сотрудники переместили статуэтку в прохладное хранилище. Через несколько месяцев один из кураторов основной экспозиции обнаружил на ней отпечаток. Искусствоведы считают, что перепад температуры сделал отпечаток более заметным и очерченным.

Они уверены, что след от большого пальца принадлежит именно Микеланджело. Как сообщает портал Planet Today, восковую фигурку отправили на анализ. Найденный отпечаток сравнят с другим следом пальца, который без сомнения принадлежит художнику эпохи Возрождения, — отпечатком на терракотовой статуэтке «Два борца».

Ранее историки из Италии изучили полное генеалогическое древо великого естествоиспытателя Леонардо да Винчи. Они обнаружили 14 его прямых родственников. По словам специалистов, мужская Y-хромосома передается из поколения в поколение, практически не изменяясь.

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Микеланджело культура скульптура искусство
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