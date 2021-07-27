Абрамченко: умышленное затопление судов может грозить штрафом до 20 млн рублей

Москва, 27 июля. Штраф за умышленное затопление судов сможет доходить до 20 млн рублей. Такое заявление озвучила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Соответствующий законопроект об утилизации судов сейчас находится на рассмотрении в Госудуме, отметила она в интервью телеканалу «Россия-24».

Наказание за преднамеренное затопление кораблей предлагается установить на уровне 3-5 млн рублей для граждан и 15-20 млн рублей для юридических лиц. В марте 2021 года Абрамченко сообщила о планах правительства создать реестр свалок, затонувших судов и заброшенных предприятий страны в целях проведения «генеральной уборки». На это ожидается направлять все средства экологических платежей и штрафов, которые будут целевыми.

Также вице-премьер предложила новую концепцию по контролю за ситуацией в малых форматах торговли. Она попросила президента РФ Владимира Путина поручить губернаторам взять нестационарные торговые точки под личный контроль.