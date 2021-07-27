«Реклама ― двигатель торговли», ― говорил самый очаровательный аферист всех времен Остап Бендер. Значение рекламы в современном мире трудно переоценить. Вначале задачи рекламы были вполне конкретными — продать тот или иной товар.

Сегодня задач у специалиста по рекламе намного больше. И поэтому ту часть, которая направлена на создание и внедрение определенного образа объекта, будь то товар, услуга, конкретное лицо или организация, выделили в отдельное направление ― связи с общественностью, или PR (от public relations). Это деятельность направлена на выстраивание отношений компании или человека с общественностью, а также на продвижение его образа в нужном ему ключе. 28 июля в России отмечается день PR-специалиста, или специалиста по связям с общественностью.

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История профессии

Профессия пиарщика отнюдь не новая, как могло показаться. И в древние времена людей приходилось убеждать, например последовать той или иной религии, выбрать того или иного правителя. В дальнейшем эта деятельность принимала разные формы: от информационной (глашатай) до пропаганды (теории Геббельса и другое). В СССР, как известно, с пропагандой все было более чем в порядке. Постоянное формирование образа вождя, отца народов и образа страны как всесильной сверхдержавы ― что это, если не PR?

Таким образом, в самом начале PR-специалисты решали глобальные задачи, государственные, политические как внутри страны, так и на международной арене. Со временем похожие задачи потребовалось решать уже в коммерческом секторе для различных корпораций.

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Немного о PR

PR как вид деятельности имеет несколько направлений. Каждый из нас хотя бы раз слышал о черном PR: распространение порочащей какой-либо объект информации. Скандальные публикации, различные негативные инфоповоды — словом, все, что поможет сформировать негативный образ человека или компании.

Политический PR в развитых странах пользуется неизменным спросом перед выборами. Продвижение того или иного кандидата, представление его в позитивном ключе и отработка возможных негативных инфоповодов в его сторону ― все это работа PR-специалиста.

Антикризисный PR ― также одно из популярных направлений в коммерческом секторе. Если компания переживает кризис, мало просто наладить процессы и клиентский сервис или выпустить качественный продукт. Нужно, чтобы об этом узнала общественность, придумать, как донести это до клиентов и потенциальных клиентов. Ведь успех во многом зависит от имиджа, над которым надо постоянно работать. Все это также вопрос PR-службы и специалистов по связям с общественностью.

Все, что так или иначе представляет компанию или человека на рынке или в медиапространстве, ― задача PR-специалиста. Все мероприятия, такие как выставки, конференции, спонсорство ― все это инфоповоды, чтобы заявить о себе, как и всевозможные публикации. Если раньше вся информация проходила через СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, а потом и новостные сайты), то сейчас любой блогер, пишущий в любой соцсети, ― фактически СМИ. И если это блогер с миллионами подписчиков, недооценивать этот канал не стоит ни в коем случае.

В общем, работа PR-специалиста и «опасна и трудна», и на первый взгляд действительно не слишком очевидна. Но в современном мире, где важнее всего информация, причем та, которая появляется в публичном пространстве, труд пиарщика невозможно переоценить.

Как появился праздник

День PR-специалиста отмечается 28 июля, потому что именно в этот день профессия пиарщика обрела официальный статус. В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов появилась запись «специалист по связям с общественностью».

Свой профессиональный праздник пиарщики стараются проводить с пользой. Ввиду того, что все в современном мире меняется очень быстро, необходимо постоянно совершенствоваться, учиться, обмениваться знаниями. И PR-специалисты знают об этом как никто. К своему празднику отрасль старается организовать различные конференции, мастер-классы, круглые столы. Обмен информацией, новые идеи и новые связи ― самые ценные инструменты хорошего пиарщика.

28 июля не забудьте поздравить коллег, которые день и ночь работают над тем, чтобы о вашей компании узнало как можно больше людей.