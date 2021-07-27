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В МИД России призвали Украину выполнять обязательства по сохранению воинских мемориалов

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:35
Политика
В МИД России призвали Украину выполнять обязательства по сохранению воинских мемориалов
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Москва, 27 июля. Действия властей Киева оскверняют прошлое украинского государства, заявил замглавы Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

Во Львове завершили снос памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Работы начались еще в 2018 году.

По мнению Бикантова, власти страны пытаются исказить историю как Украины, так и других стран бывшего СССР. Действия Киева являются примером циничного акта государственного вандализма, уточнили в сообщении.

Российская сторона выступила с призывом выполнять обязательства по сохранению и защите воинских мемориалов. В МИД страны выразили надежду, что профильные международные объединения обратят внимание на происходящее.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров осудил снос памятников в государстве. По его мнению, действия официального Киева свидетельствуют о неблагодарности по отношению к победителям нацизма.

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украина россия львов мемориал
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