Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 14:04
14:02
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 28 июля
14:00
Спорт
Игорь Петренко встретился с серебряной призеркой Олимпиады Мининой в аэропорту
13:59
Общество
Протоиерей Якимчук назвал Православную церковь Украины неудачным политическим проектом
13:58
Экономика
Озвучены причины резкого роста стоимости кофе сорта арабика
13:56
Происшествия
Маломерное судно ушло под воду около моста через Каму в Перми
13:56
Общество
По рельсам гулко стучат составы: в первый день августа отмечаем День железнодорожника
13:55
Общество
Нарколог опроверг пользу малых доз алкоголя для здоровья
13:54
Политика
Этнограф объяснил, почему КНР просит Украину не политизировать сотрудничество с Крымом
13:54
Общество
В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
13:52
Общество
Вакцина от коронавируса в количестве 15 190 доз поступила в Калининградскую область
Все новости

Уголовное дело возбудили после гибели туриста с аквалангом в Анапе

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:17
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели туриста с аквалангом в Анапе
ru.wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Анапа, 27 июля. Межрайонная прокуратура Анапы проверила дайвинг-клуб «Звезда» в станице Благовещенской, где ранее утонул турист.

Решением СУ СКР по Анапе было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности гибель человека. Было установлено, что свою деятельность организация осуществляла с грубыми нарушениями по линии требований безопасности оборудования и подводного снаряжения. Кроме того, в «Звезде» отсутствовали инструкции по эксплуатации, а также документы, подтверждающие безопасность экипировки.

Собранные материалы были отправлены в суд. Прокуратура ходатайствует о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять данную деятельность, а также об освобождении участка, сегодня занимаемого организацией.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело из-за массовой драки на самарской турбазе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбудили после гибели туриста с аквалангом в Анапе
анапа акваланг гибель туриста
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru