Уголовное дело возбудили после гибели туриста с аквалангом в Анапе

Анапа, 27 июля. Межрайонная прокуратура Анапы проверила дайвинг-клуб «Звезда» в станице Благовещенской, где ранее утонул турист.

Решением СУ СКР по Анапе было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности гибель человека. Было установлено, что свою деятельность организация осуществляла с грубыми нарушениями по линии требований безопасности оборудования и подводного снаряжения. Кроме того, в «Звезде» отсутствовали инструкции по эксплуатации, а также документы, подтверждающие безопасность экипировки.

Собранные материалы были отправлены в суд. Прокуратура ходатайствует о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять данную деятельность, а также об освобождении участка, сегодня занимаемого организацией.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело из-за массовой драки на самарской турбазе.