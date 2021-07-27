Республиканцы крайне недовольны новым расследованием штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп сделал ряд критических заявлений по поводу формируемого демократами комитета по расследованию штурма Капитолия, который состоялся в январе этого года. В частности, экс-глава Белого дома порекомендовал спикеру Палаты представителей, члену Демократической партии США Нэнси Пелоси «расследовать собственные действия», когда она и другие конгрессмены отказались от ввода на Капитолийский холм дополнительной охраны.

Стоит напомнить, что штурм Капитолия произошел по итогам президентских выборов в США. По официальной версии, сторонники Трампа, не признав результатов плебисцита, собрались из многих американских штатов в Вашингтоне перед входом в Капитолий. Где и должно было состояться официальное оглашение результатов президентской кампании. Через какое-то время толпа пошла на штурм Капитолия, в результате чего пятеро человек погибли и около 140 было ранено.

По итогам данной акции, которая была воспринята фактически как бунт, а то и попытка государственного переворота, было заведено около 400 уголовных дел. Трампу уже под его уход с поста президента попытались объявить импичмент за «подстрекательство к бунту». А сам факт этого штурма для американского общества и политических элит был шоком. Поскольку Капитолий — это не только средоточие федеральной законодательной власти в США, но и практически сакральный символ демократии и законности для американцев.

Впрочем, параллельно высказывались версии о косвенной причастности демократов к этим действиям. Якобы ряд демократических активистов под видом сторонников Трампа проникли в толпу протестующих и подстрекали их к штурму.

Но даже после того, как Трампу не был объявлен импичмент, а в противном случае это означало бы невозможность участия, например, в следующих выборах президента США, Демократическая партия решила не сбавлять обороты и довести дело до конца.

Поэтому в последних числах июня Палата представителей Конгресса США приняла решение о создании специального комитета по расследованию событий 6 января. Инициативу на голосование как раз и внесла Пелоси. Она была поддержана 222 голосами против 190. То есть тем самым большинством от Демократической партии, которое сейчас и наблюдается в Палате представителей.

Работа комитета тоже обещает быть весьма интересной. Поскольку даже его формирование проходит со скандалами. По изначальной задумке 8 из 13 его членов должны быть назначены непосредственно Пелоси, а еще 5 — избраны после консультаций с Кевином Маккарти, лидером республиканцев в Палате представителей. Однако консультации с лидером республиканцев не задались настолько, что вчера Маккарти сделал заявление.

wikipedia.org / United States Congress / Public Domain

«Отказ спикера утверждать предложенные Республиканской партией кандидатуры для работы в комитете и самоличное назначение представителей, разделяющих ее предвзятое мнение, не приведут к серьезному расследованию», — отметил он.

Интересно и то, что спустя месяц после решения об организации данной структуры она так и не начала полноценно работать. Это может косвенно свидетельствовать о том, что глубочайший раскол между демократами и республиканцами в законодательной власти Соединенных Штатов сохраняется и даже усугубляется.

Здесь, в общем-то, возникает логичный вопрос: зачем демократам «раскапывать стюардессу»? Тем более что страсти по штурму Капитолия уже отгремели, несколько сотен уголовных дел было заведено, а Трамп больше не президент.

Дело в том, что еще в ноябре 2020 года источники из близкого окружения Трампа сообщили, что он в случае поражения планировал баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. И да, до сих пор Трамп остается довольно влиятельной в республиканских кругах фигурой.

Одновременно с этим нарастет и внутренняя критика со стороны ястребов-республиканцев в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Американского президента консерваторы обвиняют в излишней мягкости и нерешительности. А также в провале энергетической политики в Европе (история с Россией и «Северным потоком — 2»), в недостаточных мерах противодействия Китаю. И теперь, как это ни парадоксально, Байдену ставят в вину и вывод войск из Афганистана. Хотя справедливости ради стоит напомнить, что процесс этот инициировал именно Трамп.

Федеральное агентство новостей /

Нельзя забывать и про внутреннюю напряженную обстановку в США. С 2020 года там наблюдается рост количества насильственных преступлений, а именно массовых перестрелок с человеческими жертвами. И наблюдается он в городах с традиционно доминирующей Демократической партией. Что тоже, в общем-то, не радует американских избирателей, а Байдена вынуждает одобрять типично «республиканские» методы борьбы с преступностью в виде создания специальных отрядов с очень широкими полномочиями. Но самое печальное для демократов заключается в том, что образ старого и не совсем здорового президента, кажется, закрепился в американском массовом сознании. И это большая проблема для демократов, которым тоже хочется выиграть выборы 2024 года.

И это означает, что избирателям неплохо бы напомнить про страшный «консервативный бунт», захват одного из главных символов демократии в стране и вообще «черный день в американской новейшей истории». В идеале напомнить так, чтобы связать эти события с республиканцами в целом и Дональдом Трампом в частности.

К слову, если новое расследование все же установит связь Трампа с организацией штурма Капитолия, то о всяких планах на выдвижение своей кандидатуры в 2024 году Трампу придется забыть. Даже если он сможет выдвинуться на республиканский праймериз, выиграть их не будет никаких шансов. Он даже для республиканцев станет слишком «токсичным».

Отсюда, кстати, понятна и резкая реакция самого Трампа, которому совершенно не хочется возвращаться к данной истории. А уж тем более в качестве главного подозреваемого, а то и обвиняемого. Отсюда его слова о том, что «именно фальсификация результатов состоявшегося в ноябре 2020 года волеизъявления привела к тому, что сотни тысяч людей стали стекаться в Вашингтон». И именно эти факты американский экс-президент и предлагает расследовать специальному комитету. Но, судя по всему, расследование пойдет несколько в ином русле.