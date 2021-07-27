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Лента
27 июля 14:03
14:02
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 28 июля
14:00
Спорт
Игорь Петренко встретился с серебряной призеркой Олимпиады Мининой в аэропорту
13:59
Общество
Протоиерей Якимчук назвал Православную церковь Украины неудачным политическим проектом
13:58
Экономика
Озвучены причины резкого роста стоимости кофе сорта арабика
13:56
Происшествия
Маломерное судно ушло под воду около моста через Каму в Перми
13:56
Общество
По рельсам гулко стучат составы: в первый день августа отмечаем День железнодорожника
13:55
Общество
Нарколог опроверг пользу малых доз алкоголя для здоровья
13:54
Политика
Этнограф объяснил, почему КНР просит Украину не политизировать сотрудничество с Крымом
13:54
Общество
В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
13:52
Общество
Вакцина от коронавируса в количестве 15 190 доз поступила в Калининградскую область
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В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
Общество
В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В Госдуме предложили контролировать расходование детских пособий

Курганская областная Дума внесла в Госдуму РФ законопроект, предлагающий запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет. Текст документа размещен во вторник в думской электронной базе данных. В качестве одного из механизмов контроля за расходованием этих денег курганские депутаты предлагают перечисление пособия на «социальный электронный счет», транзакции с которого смогут отслеживаться. По мнению законотворцев, принятые меры будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
twitter.com  / @zlj517

Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и России. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, китайская сторона выступает за исполнение обязательств, данных государствами по итогам Второй мировой войны. Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина в МИД и выразил протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова. В Кремле в ответ на действия коллег из Японии заявили, что глава кабмина «сам будет решать, какие российские регионы ему посещать».

В немецком городе Леверкузене взорвался химический завод

В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de  / Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Мощный взрыв прогремел в Германии в городе Леверкузене. Очевидцы сняли на видео происходящее возле химического завода. На опубликованных в Сети кадрах виден черный и густой дым, распространяющийся от предприятия. Власти предупредили местных жителей об опасности нахождения на улице. Граждан попросили закрыть окна и двери из-за возможной утечки газов. Также полиция перекрыла дороги вокруг территории завода. Подробности инцидента уточняются.

Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио

В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
Global Look Press  / Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com

Российский тхэквондист Владислав Ларин стал финалистом олимпийского турнира в Токио. В полуфинальном поединке спортсмен превзошел своего оппонента Сунь Хуни со счетом 30:3. Сборной России таким образом уже гарантирована четвертая медаль на летних Олимпийских играх. Соперником Владислава Ларина в финальной схватке станет либо представитель Северной Македонии Деян Георгиевски, либо кореец Ин Ке Дон. Поединок за золотую медаль состоится днем 27 июля.

 

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