В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня

В Госдуме предложили контролировать расходование детских пособий Курганская областная Дума внесла в Госдуму РФ законопроект, предлагающий запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет. Текст документа размещен во вторник в думской электронной базе данных. В качестве одного из механизмов контроля за расходованием этих денег курганские депутаты предлагают перечисление пособия на «социальный электронный счет», транзакции с которого смогут отслеживаться. По мнению законотворцев, принятые меры будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов twitter.com / @zlj517 Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений Японии и России. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, китайская сторона выступает за исполнение обязательств, данных государствами по итогам Второй мировой войны. Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина в МИД и выразил протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова. В Кремле в ответ на действия коллег из Японии заявили, что глава кабмина «сам будет решать, какие российские регионы ему посещать».

В немецком городе Леверкузене взорвался химический завод deutsche-wirtschafts-nachrichten.de / Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мощный взрыв прогремел в Германии в городе Леверкузене. Очевидцы сняли на видео происходящее возле химического завода. На опубликованных в Сети кадрах виден черный и густой дым, распространяющийся от предприятия. Власти предупредили местных жителей об опасности нахождения на улице. Граждан попросили закрыть окна и двери из-за возможной утечки газов. Также полиция перекрыла дороги вокруг территории завода. Подробности инцидента уточняются.