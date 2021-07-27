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Сотрудники Службы безопасности Украины отправлены в отставку по указу Зеленского
Политика
Сотрудники Службы безопасности Украины отправлены в отставку по указу Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский внес кадровые изменения в состав СБУ. Некоторые сотрудники службы отправлены в отставку.

Кадровые перестановки затронули первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого. Его место досталось замглавы СБУ Сергею Андрущенко. Последний также возглавит Антитеррористический центр при правоохранительном органе.

Изменения связаны с усиленной подготовкой службы к системной трансформации. Предполагается, что организационно-правовые основы будут совершенствоваться.

По словам Зеленского, работа СБУ должна быть более интенсивной. Он указал на необходимость повышения активизации борьбы с контрабандой.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о намерении вручить «письменное подозрение» министру обороны РФ Сергею Шойгу. В пресс-службе органа указали на объявление главы российского ведомства в розыск в 2014 году, уточнили на сайте НСН.

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украина зеленский сбу
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