Нижневартовский киномеханик стал лауреатом фестиваля «Горький Fest»

Нижний Новгород, 27 июля. Киномеханик из Нижневартовска Николай Мочернюк получил приз на фестивале «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. Он удостоился награды за актерский дебют.

Мочернюк принял участие в съемках короткометражки «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», которую оценило жюри. События ленты разворачиваются в кинотеатре «Мир». Именно в нем лауреат фестиваля «Горький Fest» работал киномехаником. Мочернюку досталась главная мужская роль — он сыграл самого себя.

«У Николая сперва дрожали руки, он очень волновался», — рассказал драматург и режиссер Алексей Житковский.

По его словам, киномеханик идеально вписался в роль. Жюри фестиваля тоже отметило гармоничность актера, пишет Ugra-news.ru.

Алексей Житковский создал короткометражку «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер» с командой единомышленников. Драматург отметил, что прославил Нижневартовск благодаря участию в фестивале «Горький Fest».