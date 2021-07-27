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Нижневартовский киномеханик стал лауреатом фестиваля «Горький Fest»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:11
Общество
Нижневартовский киномеханик стал лауреатом фестиваля «Горький Fest»
facebook.com  /  Gorkyfest

Нижний Новгород, 27 июля. Киномеханик из Нижневартовска Николай Мочернюк получил приз на фестивале «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. Он удостоился награды за актерский дебют.

Мочернюк принял участие в съемках короткометражки «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», которую оценило жюри. События ленты разворачиваются в кинотеатре «Мир». Именно в нем лауреат фестиваля «Горький Fest» работал киномехаником. Мочернюку досталась главная мужская роль — он сыграл самого себя.

«У Николая сперва дрожали руки, он очень волновался», — рассказал драматург и режиссер Алексей Житковский.

По его словам, киномеханик идеально вписался в роль. Жюри фестиваля тоже отметило гармоничность актера, пишет Ugra-news.ru.

Алексей Житковский создал короткометражку «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер» с командой единомышленников. Драматург отметил, что прославил Нижневартовск благодаря участию в фестивале «Горький Fest».

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нижневартовск кинофестиваль горький fest
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