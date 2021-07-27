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Ударная мощь носителя «Посейдонов» изумила американских экспертов
Армия
Ударная мощь носителя «Посейдонов» изумила американских экспертов
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 июля. Новейшая атомная субмарина ВМФ РФ «Белгород» обладает не только рекордными размерами, но и колоссальной разрушительной силой, уверен военный эксперт Калеб Ларсон.

Габариты «Белгорода» существенно больше размеров крупнейших американских АПЛ класса «Огайо», пишет Ларсон в статье для издания The National Interest (NI). Американский аналитик изумлен невероятной мощностью главного оружия АПЛ «Белгород», которым являются не обычные торпеды и ракеты, а беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

«Вместо обычных… противолодочных боеголовок, «Белгород» оснащен ядерными торпедами «Посейдон», — отмечает Ларсон.

Эксперт NI напоминает, что западные СМИ присвоили данному типу российского оружия титул «Торпеды Судного дня», за его способность наносить удары по авианосным соединениям и другим крупным кораблям вероятного противника. Кроме того, ядерные суперторпеды «Посейдон» могут разрушать целые прибрежные города и береговую инфраструктуру, и в этом превосходят любые корабли стран НАТО, резюмирует Ларсон.

Ранее сообщалось о нервной реакции западных СМИ на ходовые испытания АПЛ «Белгород». Реакцию британских военных аналитиков ввиду появления в составе ВМФ РФ носителя ядерных торпед «Посейдон» освещал «Царьград».

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