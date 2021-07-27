Ударная мощь носителя «Посейдонов» изумила американских экспертов

Вашингтон, 27 июля. Новейшая атомная субмарина ВМФ РФ «Белгород» обладает не только рекордными размерами, но и колоссальной разрушительной силой, уверен военный эксперт Калеб Ларсон.

Габариты «Белгорода» существенно больше размеров крупнейших американских АПЛ класса «Огайо», пишет Ларсон в статье для издания The National Interest (NI). Американский аналитик изумлен невероятной мощностью главного оружия АПЛ «Белгород», которым являются не обычные торпеды и ракеты, а беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

«Вместо обычных… противолодочных боеголовок, «Белгород» оснащен ядерными торпедами «Посейдон», — отмечает Ларсон.

Эксперт NI напоминает, что западные СМИ присвоили данному типу российского оружия титул «Торпеды Судного дня», за его способность наносить удары по авианосным соединениям и другим крупным кораблям вероятного противника. Кроме того, ядерные суперторпеды «Посейдон» могут разрушать целые прибрежные города и береговую инфраструктуру, и в этом превосходят любые корабли стран НАТО, резюмирует Ларсон.

Ранее сообщалось о нервной реакции западных СМИ на ходовые испытания АПЛ «Белгород». Реакцию британских военных аналитиков ввиду появления в составе ВМФ РФ носителя ядерных торпед «Посейдон» освещал «Царьград».