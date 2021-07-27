Реаниматолог рассказал о «синдроме отмены», который ждет МакSим после аппарата ИВЛ

Москва, 27 июля. Певица Марина Максимова (МакSим) пришла в себя после месяца медикаментозной комы. Врач-реаниматолог Сергей Емельянов дал прогноз относительно сроков восстановления артистки.

Известная исполнительница попала в больницу 16 июня с подозрением на коронавирус. Однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Врачи диагностировали у МакSим двустороннюю пневмонию с обширным поражением легких. Медики сначала подключили звезду к ИВЛ, а позже ввели в искусственную кому. В тяжелом состоянии Марина Максимова оставалась больше месяца.

Буквально на днях представитель звезды сообщил радостную новость — МакSим пришла в себя. Артистка может дышать самостоятельно, но пока находится на аппарате вспомогательной вентиляции легких. Врач-реаниматолог Сергей Емельянов отметил, что певицу ждет еще долгий период восстановления, который может занять несколько месяцев.

По словам эксперта, МакSим после долгого пребывания на ИВЛ ожидает «синдром отмены». Емельянов объяснил, что легкие привыкли к постоянному поступлению кислороду, поэтому потребуется время, чтобы органы пришли в тонус, пишет портал Teleprogramma.pro.

«Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия», — сказал реаниматолог в беседе с «Вечерней Москвой».

МакSим наконец обнадежила фанатов и родственников после месяца в стабильно тяжелом состоянии. Новость об улучшениях в самочувствии певицы обрадовала не только поклонников, но и состав футбольного клуба «Спартак».