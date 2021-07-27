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После ЧП на немецком заводе пропавшими без вести числятся пять человек

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:15
Происшествия
После ЧП на немецком заводе пропавшими без вести числятся пять человек
Global Look Press  /  © Marcus Brandt / dpa

Берлин, 27 июля. Пять человек пропали после инцидента в городе Леверкузен. Также при взрыве цистерны пострадали два человека.

Ранее немецкий завод Bayer опроверг информацию о взрыве на их предприятии. Компания сообщила, что опубликованные в Сети видеозаписи сняты в центре утилизации отходов в Леверкузене. В полиции подтвердили, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Власти предупредили, что на улице находиться опасно. Людей попросили оставаться дома, закрыть окна и двери из-за возможной утечки газов. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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взрыв германия завод
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