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В Кремле исключили возможность соглашений с другими странами по регионам России

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:15
Политика
В Кремле исключили возможность соглашений с другими странами по регионам России
pixabay.com

Москва, 27 июля. Российские территории никогда не станут предметом договоренностей с властями иностранных государств. Такое стечение событий просто исключено, заявили в Кремле.

Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложение турецкого профессора Хасана Унала. Последний выступил за соглашение по признанию Анкарой Крыма российским в обмен на аналогичную поддержку в вопросе принадлежности Северного Кипра.

Предложение турецкой стороны может обсуждаться исключительно в теории. Любая инициатива должна рассматриваться, только когда она исходит от официальных лиц, отреагировал член комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.

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