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В Кремле ответили на заявление Байдена о завершении миссии США в Ираке

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:25
Армия
В Кремле ответили на заявление Байдена о завершении миссии США в Ираке
pixabay.com

Москва, 27 июля. Заявление главы Белого дома Джо Байдена о прекращении военной миссии США в Ираке заслуживает повышенного внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден сообщил, что США больше не будут участвовать в военных миссиях в Ираке. Американский лидер отметил, что Вашингтон и Багдад продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, которое ограничится помощью в тренировках иракских военнослужащих.

Песков отметил, что Кремль будет внимательно следить за этой ситуацией, так как вывод американских военных из Ирака может привести к появлению нового очага нестабильности в регионе.

«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», — пояснил он.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. При этом американские генералы и европейские союзники были против такой инициативы. После начала вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) начали масштабную наступательную операцию. К настоящему моменту им удалось взять под свой контроль более 80% территории страны, а также большой участок афгано-таджикской границы, передает «Утро.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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