Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых жителей Чечни

Грозный, 27 июля. Власти Чеченской республики ввели обязательные прививки от коронавируса для работников некоторых сфер.

Несколько регионов России уже ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей профессий, чья работа предполагает большое количество социальных контактов. Правительство Чечни также потребовало привить от коронавируса 60% работников сфер услуг и общепита.

Массовая вакцинация россиян началась с января 2021 года. Жители страны могут выбрать для процедуры один из отечественных препаратов. Российскую разработку «Спутник V» одобрили порядка 70 стран по всему миру.