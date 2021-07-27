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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых жителей Чечни

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:18
Общество
Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых жителей Чечни
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук; Евгений Рудаков

Грозный, 27 июля. Власти Чеченской республики ввели обязательные прививки от коронавируса для работников некоторых сфер.

Несколько регионов России уже ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей профессий, чья работа предполагает большое количество социальных контактов. Правительство Чечни также потребовало привить от коронавируса 60% работников сфер услуг и общепита.

Массовая вакцинация россиян началась с января 2021 года. Жители страны могут выбрать для процедуры один из отечественных препаратов. Российскую разработку «Спутник V» одобрили порядка 70 стран по всему миру.

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