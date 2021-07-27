Гостья Дагестана из Подмосковья заметила существенные отличия в местной еде

Махачкала, 27 июля. Продукты питания в Дагестане значительно отличаются от тех, что можно приобрести в Московском регионе. Они значительно вкуснее, считает жительница Подмосковья, находящаяся в настоящее время в северокавказской республике вместе со своей дочерью.

«Невероятное место, люди очень радушные. Здесь еда совсем другая по вкусу, не такая, как у нас. Те же огурцы, помидоры — сладкие. Мы в первое время удивлялись, насколько это все вкусно — творог, сметана», — сказала Оксана Васильева в эфире РГВК «Дагестан».

Сейчас жительница Московской области находится в Гунибском районе Дагестана, где ее дочь в составе команды гимнасток проходит спортивные сборы. Спортклуб «Комета» базируется в подмосковном Щелково, его руководством было принято решение провести подготовку к предстоящим соревнованиям в горах Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что туристы, прибывшие в Дагестан из регионов России, назвали главным богатством республики ее людей. Они призвали путешествовать по собственной стране, а не осваивать заграницу.