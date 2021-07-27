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В Кремле отметили выполнение женевских договоренностей между Путиным и Байденом

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:00
Политика
В Кремле отметили выполнение женевских договоренностей между Путиным и Байденом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 июля. Достигнутые на саммите в Женеве договоренности между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным в определенной степени выполняются.

Выполнение достигнутых соглашений отметил в ходе беседы с представителями СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Наиболее активно стороны взаимодействуют по вопросам международной стабильности и безопасности, а также борьбы с киберпреступностью.

Заявление Пескова было сделано в преддверии двусторонних консультаций межведомственных групп США и России. Московскую делегацию возглавит замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Работу межведомственной группы с американской стороны будет курировать первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

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Все новости / Политика / В Кремле отметили выполнение женевских договоренностей между Путиным и Байденом
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