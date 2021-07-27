Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 14:02
14:00
Спорт
Игорь Петренко встретился с серебряной призеркой Олимпиады Мининой в аэропорту
13:59
Общество
Протоиерей Якимчук назвал Православную церковь Украины неудачным политическим проектом
13:58
Экономика
Озвучены причины резкого роста стоимости кофе сорта арабика
13:56
Происшествия
Маломерное судно ушло под воду около моста через Каму в Перми
13:56
Общество
По рельсам гулко стучат составы: в первый день августа отмечаем День железнодорожника
13:55
Общество
Нарколог опроверг пользу малых доз алкоголя для здоровья
13:54
Политика
Этнограф объяснил, почему КНР просит Украину не политизировать сотрудничество с Крымом
13:54
Общество
В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
13:52
Общество
Вакцина от коронавируса в количестве 15 190 доз поступила в Калининградскую область
13:52
Происшествия
Перестрелка в Адлере произошла на глазах у свидетелей
Все новости

Песков высказался о процессе борьбы с COVID-19 в России

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:06
Общество
Песков высказался о процессе борьбы с COVID-19 в России
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 27 июля. Оценку борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать на территории России из-за недостаточно высоких темпов вакцинации, выразил мнение Песков.

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — рассказал он журналистам.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге стартует кампания по вакцинации иностранцев, которые работают на территории города. Информацией об этом поделился первый замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Песков высказался о процессе борьбы с COVID-19 в России
россия песков вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru