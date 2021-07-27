Песков высказался о процессе борьбы с COVID-19 в России

Москва, 27 июля. Оценку борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать на территории России из-за недостаточно высоких темпов вакцинации, выразил мнение Песков.

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — рассказал он журналистам.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге стартует кампания по вакцинации иностранцев, которые работают на территории города. Информацией об этом поделился первый замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.