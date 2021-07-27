Егор Крид довел поклонников до слез акцией в поддержку МакSим

Москва, 27 июля. Популярный певец и рэпер Егор Крид устроил на своем концерте многотысячную акцию в поддержку тяжелобольной певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова).

Крид опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он исполняет хит артистки «Отпускаю» вместе с фанатами. За спиной певца на кадрах видны зрители, держащие над головами телефоны с подсвеченными экранами и раскачивающие в такт музыке.

«Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой», — подписал ролик рэпер.

Подписчиков Егора Крида восхитил его поступок. Многие фанаты похвалили человеческие качества певца, а некоторых его акция в поддержку МакSим довела до слез.

«Я прям разревелась что-то, ребят»; «Самый лучший! Егор, ты уже давно всем доказал, что у тебя самая искренняя душа и доброе сердце»; «Молодец! Это сильно! Уважение таким артистам»; «Тронул», — написали комментаторы.

Марина Максимова попала в больницу с тяжелым воспалением легких в середине июня. После госпитализации певицу ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.

Недавно в СМИ появились новости об улучшении состояния МакSим, которые обрадовали столичный футбольный клуб «Спартак». Песня исполнительницы «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков команды.