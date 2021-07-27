«Возвращение»: обнародован постер фильма «Шугалей-3»

Санкт-Петербург, 27 июля. Фильм о судьбе российского социолога, который больше года пробыл в плену ливийских боевиков, получит продолжение, о чем свидетельствует постер к третьей части фильма «Шугалей».

В мае 2019 года исследователь и его переводчик Самер Суэйфан во время рабочей поездки в Ливию попали в плен. На фоне активных попыток России вызволить соотечественников в поддержку специалистов были сняты два фильма с говорящим названием «Шугалей» и «Шугалей-2». Теперь к выходу готовится третья часть картины — «Шугалей-3: Возвращение». Постер к ней был опубликован в Сети.

постер к фильму «шугалей возвращение» /

Сюжет всех трех фильмов основан на реальных событиях. Благодаря этому они остались в сердцах зрителей не просто как история российских социологов, а как жесткий и честный рассказ о ситуации в североафриканском государстве.

«Художественные произведения очень часто обладают такой силой и таким сильным образом, что могут привлечь внимание общественности к какой-то ситуации», — комментировал картину сценарист Ким Дружинин.

Как сами социологи, так и герои фильма в итоге возвращаются на родину. О долгом пути Шугалея и Суэйфана домой и повествует вторая часть фильма. Зрителям на их примере показали, что такое настоящая человеческая стойкость и смелость. Картина — проявление искусства, которое спасает жизнь, оценил ее лидер движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев.

Федеральное агентство новостей /

По приезде Шугалей поблагодарил создателей кино, отметив, что оно оказало влияние на его освобождение. С идеей снять продолжение ранее выступил режиссер Максим Бриус. По его словам, новая часть будет посвящена возвращению ученых и их дальнейшей судьбе.