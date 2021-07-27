Пятерых участников незаконного митинга во Владикавказе приговорили к реальным срокам

Ростов-на-Дону, 27 июля. Пятерым участникам беспорядков на митинге во Владикавказе весной прошлого года вынесли обвинительные приговоры.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, в декабре 2020 года решением Верховного суда России была изменена территориальная подсудность дела, после чего его направили для рассмотрения в ростовский суд.

В частности, двое подсудимых получили пять лет и три месяца исправительной колонии общего режима, еще двоих приговорили к пяти годам тюрьмы, а одного — к пяти годам и шести месяцам колонии. Все они были признаны виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках».

Митингующие собрались в центре Владикавказа 20 апреля 2020 года. Во время стычек пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов. Задержаны были более 100 человек, составлено свыше 170 протоколов.

Ранее жителя Нижнего Новгорода приговорили к 22 годам колонии за убийство девушки.