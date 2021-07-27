Проблемы с работой вынудили супруга Анны Седоковой уехать в США

Москва, 27 июля. Экс-солистке «ВИА Гры» Анне Седовой и баскетболисту Янису Тимме придется проверить свою любовь на расстоянии. Спортсмен в поисках работы отправился в США.

В карьере 29-летнего баскетболиста началась черная полоса. Клуб «Химки» досрочно расторг с Тиммой двухлетний контракт. После свадьбы с Седоковой у спортсмена заметно упали спортивные показатели. Сначала он все реже попадал в «основу» команды, отсиживаясь на скамейке запасных. А после прихода в клуб нового тренера Римаса Куртинайтиса с баскетболистом и вовсе распрощались. Супруг певицы долго пытался найти работу в России, однако, как оказалось, в очереди за Янисом Тиммой клубы не стоят.

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. <...> Вы должны просто любить его без зарплаты», — высказалась о ситуации Анна Седокова.

В поисках заработка муж артистки отправился за океан. Он надеется, что с ним подпишет договор Orlando Magic. Сезон в американской Лиге начинается в августе, а пока баскетболист тренируется в летнем лагере NBA. Шансы получить работу в США у Яниса Тиммы очень малы, ведь на место в Orlando Magic претендуют много спортсменов.

Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что у нее почти не осталось подруг после свадьбы с Янисом Тиммой. Поначалу певица переживала, что у нее нет подруги, которой она может поплакаться после ссоры с супругом, но потом осознала, что в таких случаях лучше звонить мужу.