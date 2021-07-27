Озвучена максимальная стоимость билетов авиакомпании «Аврора»

Южно-Сахалинск, 27 июля. Стоимость билетов на маршруты Единой дальневосточной авиакорпорации, сформированной на базе «Авроры», не должна быть выше 10 900 рублей.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства ознакомился с процессом возведения нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, а также заслушал информацию о формировании Единой дальневосточной авиакомпании, накануне совершившей собственный первый региональный рейс, передает «Интерфакс».

«Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2 200 рублей, а максимально — 10 900 рублей. Держите?» — спросил премьер-министр гендиректора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.

Мишустин добавил, что авиапарк организации планируется расширить благодаря 45 новым летательным аппаратам отечественного производства по итогам 2025 года. Согласно ранее представленной информации, авиарейсов на Дальнем Востоке оказалось больше в результате запуска новых маршрутов «Авроры».