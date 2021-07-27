В сирийском Хомсе стартовал трехнедельный фестиваль «Крепость и долина»

После того как в Сирийской Арабской Республике (САР) были восстановлены стабильность и безопасность, в районе Вади ан-Надара в провинции Хомс воссоздали фестиваль «Крепость и долина».

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на открытии мероприятия и пообщался с его организаторами.

«До войны фестиваль «Крепость и долина» был традиционным международным фестивалем, но сейчас он только восстанавливается», — сказал министр туризма Сирии Мухаммад Рами Мартини в эксклюзивном комментарии для ФАН.

Чиновник добавил, что все отели в Хомсе и на сирийском побережье достигли уровня заполняемости, превышающего 90%, а в период мусульманского праздника Курбан-байрам этот показатель и вовсе достигал 100%. По его словам, следующие два месяца станут пиковыми для туристического сектора в Сирии.

«Этот сезон, несмотря на несправедливую блокаду и заговор со стороны некоторых стран против сирийского народа, является исключительным. Он знаменует восстановление этой отрасли после долгой войны, которая повлияла на туризм и всю экономику в целом», — отметил Мартини.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Политик объяснил, что возвращение сирийцев на родину должно стать ключевым фактором, на котором властям необходимо сосредоточиться. Он отметил, что внутренний туризм поощряет экономику страны и является отдушиной для многих сирийских семей.

«Нам достаточно тех десяти лет войны после того, как мы выдержали весь «слепой» терроризм, который обрушился на Сирию. После победы сирийский народ заслуживает того, чтобы вернуться к нормальной жизни, и туристический сектор тоже стремится набрать обороты», — заявил глава Минтуризма САР.

По словам политика, во многих сирийских регионах проходят яркие фестивали и с каждым годом они будут становиться масштабнее.

Губернатор провинции Хомс Бассам Мамдух Парсик сказал в интервью корреспонденту ФАН, что фестиваль «Крепость и долина» в 2021 году будет проходить на протяжении трех недель. Его программа включает разнообразные спортивные, культурные, художественные и развлекательные мероприятия. Политик объяснял, что цель масштабного проекта — призвать как можно больше сирийцев посетить археологические памятники и туристические объекты страны.

В присутствии большой аудитории сирийский оркестр открыл фестиваль «Крепость и долина» музыкальным вечером под названием «Праздник Победы».

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Благодаря географическому положению, район Вади ан-Надара, расположенный в центре страны, традиционно считается одной из важнейших туристических областей. Он славится своей живописной горной природой, а также обилием памятников, церквей и культурных объектов, которые серьезно пострадали в период, когда террористические группировки контролировали стратегический замок Аль-Хосн. В результате их действий это сооружение было разрушено. Тем не менее туристическая деятельность постепенно возвращается в район после освобождения данного объекта от радикальных исламистов в 2014 году.

В 2021-м программа фестиваля впервые будет включать автомобильное ралли, трехдневный полет на параплане над деревнями района Вади ан-Надара, а также выставки цветов, ремесел и другие спортивные и культурные мероприятия.

В последнее время в САР стали гораздо чаще проводить разного рода культурные мероприятия. Так, на прошлой неделе власти республики организовали международную флористическую выставку в Дамаске. В рамках этого фестиваля прошли театральные представления, участниками которых стали дети. Молодежь и их родители, присутствовавшие на спектаклях, выразили восторг от постановок, а также высоко оценили организованные творческим коллективом конкурсы и викторины.