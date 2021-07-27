Тунисские партии призвали президента за 30 дней составить дорожную карту

Тунис, 27 июля. Три политические партии призвали президента североафриканской страны Каиса Саида сохранить достижения революции 2011 года и разработать дорожную карту в рамках срочной конференции по национальному спасению. Основанием для этого послужила заморозка полномочий парламента и освобождение от должности премьера Хишама Машиши.

Авторами инициативы выступили представители таких фракций как «Да здравствует Тунис», «Горизонты Туниса» и «Проект Тунис». Глава государства взял на себя обязательства исполнительной власти. В связи с этим перед ним стоят важные задачи по выводу республики из кризиса.

«Президенту следует уточнить программу работы в течение тридцатидневного периода путем составления дорожной карты в рамках срочной конференции по национальному спасению», — говорится в совместном обращении партий.

Члены фракции «Проект Тунис» надеются, что действия Каиса Саида закончатся организацией народного референдума для изменения политической и всей избирательной системы.

Представители другой партии призвали парламентариев «взять на себя историческую ответственность и пойти на уступки, которые снизят уровень загруженности в стране и восстановят мосты доверия с народом». По их мнению, это станет началом процесса всеобъемлющего спасения, включая здравоохранение, экономическую и социальную сферы.

«Граждане имеют право на справедливую, утонченную и современную политическую жизнь, и нет места попыткам отказаться от демократических завоеваний с любой стороны», — добавили депутаты.

youtube.com / Al Jazeera English

Члены фракции «Горизонты Туниса» рекомендуют президенту, кабмину и народу республики возобновить диалог для сохранения достижений 2011 года. Они считают, что реформы, перестройка и переход к истинному демократическому пути соответствуют интересам местных жителей.

«Чрезвычайные меры, о которых объявил Саид, должны дать гарантии внутренним и зарубежным властям, что они действуют в рамках конституции… их цель состоит в том, чтобы поддерживать верховенство закона и институты, уважать республиканскую систему и корректировать демократический курс», — подчеркнули депутаты.

Предпосылкой к заморозке работы парламента и отстранению от должности премьер-министра Хишама аль-Машиши стала очередная волна протестов граждан. Они вышли на улицу, чтобы выразить недовольства из-за критической эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19, ростом безработицы и запретом на торговлю.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее обратила внимание на недомолвки между президентом Туниса и председателем кабмина. Последний в середине февраля снял с занимаемых должностей сразу пять глав ведомств. Каис Саид осудил его поступок, назвав это нарушением 89 пункта конституции.