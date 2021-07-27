Венгрия разрешила определенным категориям россиян посещать страну

Будапешт, 27 июля. Власти Венгрии обновили правила пересечения государственной границы для российских туристов.

Согласно новым правилам, российские туристы смогут посетить страну уже с 27 июля без ПЦР-тестов и прохождения карантина. Основанием для въезда будет считаться прививка, сделанная любой разрешенной на территории страны вакциной от COVID-19.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая официально одобрила применение российской вакцины «Спутник V». Данный препарат от коронавируса прошел ускоренную процедуру регистрации в этом государстве. Кроме того, в начале лета Будапешт заявил о намерениях обсудить с Москвой производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.

Российская вакцина «Спутник V» после применения на территории ОАЭ показала эффективность в 97,8% при коронавирусе. Также препарат оказался результативным в 100% случаев при тяжелых течениях инфекции.