День работников железнодорожного транспорта отмечают в первое воскресенье августа. В 2021 году он выпадает на 1 августа. Для России этот праздник очень важен, так как наша страна находится на третьем месте в мире по протяженности железнодорожной сети (после США и Китая). Общая протяженность путей ― 87 157 км. На 2019 год в ОАО «РЖД» трудилось 711 тысяч сотрудников. Об истории праздника и его традициях ― в материале ФАН.

Из Петербурга в Царское Село

Основы будущего железнодорожного сообщения были заложены еще Павлом I. Активно над этим работали и при Александре I ― тогда, например, был создан Институт корпуса инженеров путей сообщения, в котором готовили специалистов по строительству и эксплуатации железных дорог.

Первая дорога была построена при Николае I, в год смерти А. С. Пушкина, в 1837 году. Она связывала Петербург с Царским Селом, а потом и с Павловском. Сейчас это часть Витебского направления Октябрьской железной дороги. Царскосельская дорога была единственной в стране и шестой в мире. Строил ее австрийский инженер Франц Герстнер.

Все необходимое для строительства ― рельсы, подвижной состав, стрелочные переводы ― закупили за границей. Первая поездка поезда с конной тягой состоялась в 1836-м, в этом же году из Англии доставили первый паровоз. Средняя скорость поезда была 51 км/ч, время поездки из Санкт-Петербурга ― 35 минут. Первым машинистом стал сам Франц Герстнер.

Уже через 10 лет была введена в эксплуатацию Варшаво-Венская железная дорога. Она не только имела важное экономическое значение для России, но и приносила хороший доход.

Появление железной дороги ― важная веха технического развития. Подтверждение тому и частое появление поездов на полотнах художников (знаменитый «Вокзал Сен-Лазар») и в фильмах (первая картина братьев Люмьер «Прибытие поезда»).

Инфорцентр «Крымский мост» /

День железнодорожника: история праздника

Это один из первых в России профессиональных праздников. Изначально он отмечался 25 июня ― в день рождения Николая I, который, как считается, основал железнодорожное дело в России. Такой приказ был подписан министром путей сообщения, князем М. Хилковым в 1896 году. Эта дата оставалась неизменной вплоть до 1917 года, когда известные события потребовали пересмотра многих исторических фактов.

Тогда все царские праздники были отменены, а вновь праздновать День железнодорожника стали в 1936 году. Этому посодействовал лично И. В. Сталин во время совещания работников сферы 25-30 июля. Недолго думая, 30 июля объявили Днем железнодорожника. И только в 1940 году окончательно определились с точным днем празднования ― первое воскресенье августа.

День железнодорожника празднуется не только в России, но и в бывших союзных республиках, а также странах Восточной Европы.

Как будем отмечать?

В Российской империи День железнодорожника был выходным. Конечно, никто не останавливал поезда, но билетные кассы и буфеты были закрыты. Работники железной дороги устраивали праздничные шествия, проводили концерты и гуляния.

Сегодня, несмотря на то, что праздник выпадает на общий выходной ― воскресенье, ― те сотрудники отрасли, которые в дороге или на посту, продолжают работать. Празднования проходят, как правило, в формате спортивных мероприятий: соревнования, забеги и прочее.

Работники железнодорожного транспорта ― одна большая семья. И праздник призван подчеркнуть этот факт. Если вы в этот день окажетесь в дороге, в поезде или электричке, не забудьте поздравить тех, кто обеспечивает ваш комфорт и безопасность в пути.