Насиловавший падчерицу и ее подружку саратовский педофил предстанет перед судом

Саратов, 27 июля. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Лысые Горки. 39-летнего мужчину обвиняют в педофилии, всего ему вменяются семь преступных эпизодов.



По данным следствия, подозреваемый на протяжении полутора лет растлевал свою падчерицу и ее подругу. Мужчина уже признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Подозреваемого ждет серьезный срок, думаю, как минимум лет десять он проведет в колонии строгого режима. Не поможет даже чистосердечное признание, которое он сделал слишком поздно. Законодательство в отношении педофилов в России сейчас разумно строгое», — рассказала корреспонденту ФАН адвокат Илона Петрунина.

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