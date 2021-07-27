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Насиловавший падчерицу и ее подружку саратовский педофил предстанет перед судом

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:07
Происшествия
Насиловавший падчерицу и ее подружку саратовский педофил предстанет перед судом
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Саратов, 27 июля. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Лысые Горки. 39-летнего мужчину обвиняют в педофилии, всего ему вменяются семь преступных эпизодов. 

По данным следствия, подозреваемый на протяжении полутора лет растлевал свою падчерицу и ее подругу. Мужчина уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. 

«Подозреваемого ждет серьезный срок, думаю, как минимум лет десять он проведет в колонии строгого режима. Не поможет даже чистосердечное признание, которое он сделал слишком поздно. Законодательство в отношении педофилов в России сейчас разумно строгое», — рассказала корреспонденту ФАН адвокат Илона Петрунина. 

На улицах Саратова массово погибают саженцы и взрослые деревья. Одной из причин стала аномальная жара. 

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суд педофил саратовская область
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