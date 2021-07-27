Атомная субмарина «Казань» вышла на учения в Баренцево море сразу после парада ВМФ РФ

Североморск, 27 июля. Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» вышла на учения в Баренцево море сразу после участия в военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ в Североморске.

Согласно информации в пресс-службе Северного флота (СФ), экипаж атомной субмарины «Казань» в течение нескольких дней будет проходить комплексный курс подготовки подводных лодок.

Помимо этого, в СФ также сообщили о стратегической подлодке «Новомосковск», которая на текущий момент завершает межбазовый переход в основной пункт дислокации.

Напомним, головная атомная субмарина «Казань» проекта 885М «Ясень-М» была спущена на воду весной 2017 года, а уже в следующем году вышла на заводские ходовые испытания. На вооружении АПЛ стоят крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и в обозримом будущем — гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее обозреватели американского издания The National Interest рассказали об уникальной подлодке-шпионе, которой обладает российский флот.

Также сообщалось, что в США отметили главные особенности новой русской субмарины «Белгород». Инновационное оружие было названо «дьявольской проблемой» для Запада, передает «Царьград».