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Атомная субмарина «Казань» вышла на учения в Баренцево море сразу после парада ВМФ РФ

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:12
Армия
Атомная субмарина «Казань» вышла на учения в Баренцево море сразу после парада ВМФ РФ
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Североморск, 27 июля. Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» вышла на учения в Баренцево море сразу после участия в военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ в Североморске.

Согласно информации в пресс-службе Северного флота (СФ), экипаж атомной субмарины «Казань» в течение нескольких дней будет проходить комплексный курс подготовки подводных лодок.

Помимо этого, в СФ также сообщили о стратегической подлодке «Новомосковск», которая на текущий момент завершает межбазовый переход в основной пункт дислокации.

Напомним, головная атомная субмарина «Казань» проекта 885М «Ясень-М» была спущена на воду весной 2017 года, а уже в следующем году вышла на заводские ходовые испытания. На вооружении АПЛ стоят крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и в обозримом будущем — гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее обозреватели американского издания The National Interest рассказали об уникальной подлодке-шпионе, которой обладает российский флот.

Также сообщалось, что в США отметили главные особенности новой русской субмарины «Белгород». Инновационное оружие было названо «дьявольской проблемой» для Запада, передает «Царьград».

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