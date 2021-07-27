Гепатит ― одно из серьезнейших заболеваний нашего времени. По данным ВОЗ, в мире каждый 12-й заражен одной из форм гепатита. Каждый год количество тех, кто умирает от этого заболевания и его последствий, приближается к миллиону, что сопоставимо со смертностью от ВИЧ и онкологических заболеваний.

28 июля весь мир отмечает день борьбы с гепатитом, направленный прежде всего на информирование населения об этой болезни. Чем опасна болезнь и о чем нужно знать каждому ― поговорим в этой статье ФАН.

Болеет печень

Гепатит ― воспалительное заболевание печени, чаще всего вирусного происхождения. Одна из причин опасности заболевания ― его бессимптомное течение в некоторых случаях. Желтуха и боль в правом подреберье — едва ли не единственные признаки неполадок с печенью, но и они могут возникнуть вследствие иных проблем в организме. Остальные симптомы, такие как недомогание, ломота в теле, повышенная температура, носят общий характер и могут свидетельствовать о других заболеваниях.

Выделяют несколько видов гепатитов, многие из которых достаточно известны — А, В, С, D, E, F, G, а также токсический гепатит, аутоиммунный гепатит и другие.

Гепатиты B и C — наиболее частая причина смерти, но только 10% носителей формы В и 19% носителей формы С знают о своей болезни.

В зависимости от вида вирус может передаваться алиментарным (зараженная еда и вода) и половым путем. Источником заражения являются вирусоносители и болеющие в острой форме. Вирус может передаться от ребенка к матери через плаценту. Также заразиться можно через плохо стерилизованные хирургические и стоматологические инструменты.

Одним из главных способов борьбы с формой А и В является вакцинация. 42% детей во всем мире получают вакцину против гепатита В при рождении. Эта вакцина защищает и от заражения гепатитом D. Вакцины от гепатита С на сегодняшний день не существует.

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Всемирный день по борьбе с гепатитом

28 июля выбрано в качестве Всемирного дня по борьбе с гепатитом в честь дня рождения Баруха Бламберга ― врача, который впервые обнаружил гепатит В и разработал диагностический тест к нему, за что и получил Нобелевскую премию в 1976 году.

Барух Бламберг родился в семье еврейских эмигрантов в Нью-Йорке. В школе учился с другими в будущем знаменитыми учеными. После участия во Второй мировой войне с отличием окончил колледж и поступил в Колумбийский университет, где получил степень доктора медицины. Во время изучения желтухи обнаружил в крови австралийского аборигена поверхностный антиген гепатита В. Он доказал, что этот вирус вызывает рак печени.

Всю свою жизнь, вплоть до кончины, Бламберг посвятил изучению и борьбе с этим заболеванием печени. Его коллега, Джонатан Чернофф из Fox Chase Cancer Center, после смерти Бламберга в 2011 году сказал:

«Я думаю, он предотвратил больше смертей от рака, чем кто бы то ни было в мире».

Как бороться с распространением заболевания

ВОЗ выделяет несколько важных направлений в борьбе с гепатитами всех видов. Огромные усилия направлены на то, чтобы предотвратить заражение вирусной формой, в частности вакцинировать как можно большее количество детей при рождении.

Одна из приоритетных задач — предотвратить передачу вируса от матери к ребенку. Поэтому все беременные женщины в обязательном порядке сдают соответствующие анализы. В случае неблагоприятной ситуации они должны быть обеспечены качественным лечением.

Финансово незащищенные слои населения должны иметь возможность диагностики, профилактики и лечения заболевания. Особое внимание уделяется потребляющим инъекционные наркотики, так как вирусы активно передаются через шприцы.

ВОЗ подчеркивает необходимость расширять и упрощать доступ к тестированию и лечению. Своевременное информирование пациента снижает риск развития тяжелых форм гепатита, цирроза и рака печени.

Во Всемирный день по борьбе с гепатитом обратите внимание на памятки и информационные материалы, регулярно выпускаемые ВОЗ и министерством здравоохранения. Расскажите детям о той опасности, которую представляет собой эта болезнь, а также о том, что можно сделать, чтобы уберечь себя от заражения. Только совместными усилиями можно победить одно из тяжелейших заболеваний нашего времени.