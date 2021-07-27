Жительница Тверской области пострадала в ДТП на мосту

Тверь, 27 июля. Авария произошла на мосту через реку Мологу в Бежецке. Пострадала 33-летняя пассажирка ВАЗ-21081.

ДТП произошло накануне ночью. Водитель отечественного автомобиля двигался по мосту и не справился с управлением, в результате чего врезался в бетонное ограждение.

После аварии мужчина скрылся с места ДТП, оставив в машине свою 33-летнюю пассажирку. Осмотр показал, что женщина не получила серьезных травм, ее отправили домой.

Водитель разыскивается. За за оставление места ДТП ему грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, либо административный арест на 15 суток.

Малолетний ребенок погиб в ДТП в Воронеже, еще шесть человек получили травмы.