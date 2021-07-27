Виктор Сухоруков объяснил, почему ушел из Театра имени Моссовета

Москва, 27 июля. Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» Виктор Сухоруков признался, что выходил на поклон к зрителям с чувством стыда после показа спектакля Юрия Еремина «Странник».

В начале июля Виктор Сухоруков уволился из театра имени Моссовета, где прослужил 12 лет. У самого артиста остались смешанные чувства о работе в театре. По словам артиста, он не особо был востребован у режиссера и редко выходил на сцену. Сухоруков вспоминает, что пришел в театр имени Моссовета по приглашению Юрия Еремина. И именно из-за Еремина в этом году принял решение уйти из труппы.

«Когда-то режиссер Юрий Еремин пригласил меня играть царя. Он же меня и «угробил» спектаклем «Странник», который мы выпустили в этом году», — заявил звезда «Брата» в интервью порталу «7 дней».

Артист отметил, что «честно дошел до конца» — отыграл все премьерные показы. Однако, по признаю Сухорукова, он каждый раз сбегал с поклонов, потому что не мог вынести позора.

«Просто не смогу выйти к зрителям настолько мне было... стыдно. Я с таким безобразием, позором и отсутствием театрального духа не могу мириться», — объяснил актер.

По словам Сухорукова, пьеса, по которой поставлен «Странник», ему очень нравилась. Однако за время работы режиссер все полностью перекроил и сделал неудачную инсценировку. Актер также отметил, что с Ереминым еще до этой злосчастной постановки у него были натянутые отношения — постановщик его «не слышал и обижал».

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