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Телеканал ТНТ покажет первый бурятский ситком «Маньячелло»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:00
Общество
Телеканал ТНТ покажет первый бурятский ситком «Маньячелло»
wikipedia.org  /  DVRozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 июля. Телеканал ТНТ готовит самую необычную премьеру этого лета — ситком «Маньячелло». Черная комедия с литературными мотивами была полностью отснята в Бурятии.

Главный герой сериала — житель деревни Сосновка, который сильно увлечен классической литературой. Он настолько любит произведения классиков, что свои убийства инсценирует по мотивам романов Булгакова, Шекспира, Достоевского и многих других. Местные полицейские каждый раз оказываются в ступоре и от безысходности списывают преступления на обычный криминал или мелкую бытовуху. Надеждой Маньячелло становится следователь Ольга, которая приезжает в деревню из города и сразу понимает литературную подоплеку убийств.

Автор идеи и режиссер Жаргал Бадмацыренов отмечает, что «Маньячелло» — это прежде всего «стеб над жанром» и высмеивание фильмов про маньяков. Главную роль в ситкоме исполнил ведущий актер театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, сообщает Teleprogramma.pro. Роль городского следователя Ольги досталась ведущая новостей на бурятском телевидении Асе Касьяновой. Пока ТНТ держит интригу, не раскрывая точной даты премьеры. Известно, что сериал выйдет этим летом.

На днях начались съемки долгожданного продолжения научно-фантастического сериала «Эпидемия». Жители Ленинградской области стали свидетелями работы кинематографистов.

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