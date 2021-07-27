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Российские баскетболистки вышли в полуфинал после разгромной победы над Италией на ОИ

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:04
Спорт
Российские баскетболистки вышли в полуфинал после разгромной победы над Италией на ОИ
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 27 июля. Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду из Италии на летней Олимпиаде и оказалась на втором месте в турнирной таблице группового этапа.

Россиянки одержали победу над спортсменками из Италии со счетом 17:9 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира. Разгромная победа позволила спортсменкам выйти в полуфинал соревнований. Участницы команды сборной России по баскетболу 3х3 находятся на втором месте в турнирной таблице.

Олимпийские игры в Токио открыли 23 июля. Первый комплект медалей разыграли 24 июля. Российские спортсмены в этом году участвуют под названием ROC из-за введенных на два года санкций WADA. Церемония закрытия летних Игр состоится 8 августа.

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 чуть раньше женской команды из России вышла в плей-офф на Олимпиаде. Команда заняла четвертое место в турнирной таблице.

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