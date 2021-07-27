Лукашенко согласен возглавить партию «зеленых» на Западе

Минск, 27 июля. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он не историк и не аграрий, а самый страшный приверженец природы.

Во время встречи с российскими представителями во Дворце независимости белорусский лидер сообщил, что он очень любит природу.

«Если бы надо было возглавить какую-нибудь партию на Западе — в России и у нас-то нет — партию «зеленых» я бы возглавил. Искренне которые защищают природу», — сказал президент.

Как стало известно ранее, Белоруссия готова перенаправить экспорт агропромышленной продукции в Россию при усилении санкций Евросоюза. Об этом заявил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.