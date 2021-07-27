Мощный взрыв прогремел на немецком химическом заводе

Берлин, 27 июля. Сильный взрыв произошел на немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer.

Инцидент произошел в городе Леверкузене. Очевидцы сняли на видео происходящее на заводе. На опубликованных в Сети кадрах виден черный и густой дым, распространяющийся от предприятия.

Власти предупредили местных жителей об опасном нахождении на улице. Людей попросили закрыть окна и двери из-за возможной утечки газов. Другие детали ЧП пока неизвестны.

Ранее режим военной катастрофы был введен на западе ФРГ из-за наводнения. Такое решение приняла глава министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Более 850 военных принимали участие в устранении последствий стихии.