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Мощный взрыв прогремел на немецком химическом заводе

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:03
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на немецком химическом заводе
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Берлин, 27 июля. Сильный взрыв произошел на немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer.

Инцидент произошел в городе Леверкузене. Очевидцы сняли на видео происходящее на заводе. На опубликованных в Сети кадрах виден черный и густой дым, распространяющийся от предприятия.

Власти предупредили местных жителей об опасном нахождении на улице. Людей попросили закрыть окна и двери из-за возможной утечки газов. Другие детали ЧП пока неизвестны.

Ранее режим военной катастрофы был введен на западе ФРГ из-за наводнения. Такое решение приняла глава министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Более 850 военных принимали участие в устранении последствий стихии.

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