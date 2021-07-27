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Бывшую замначальницу ветстанции из Астрахани приговорили к тюрьме за взятки

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:01
Происшествия
Бывшую замначальницу ветстанции из Астрахани приговорили к тюрьме за взятки
nk-online.ru

Астрахань, 27 июля. Кировский районный суд Астрахани признал бывшую замначальницу городской ветстанции в получении взяток. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Подсудимая в течение двух лет получала взятки от представителя фирмы по оптовой продаже мяса, сообщает пресс-служба регионального СК. Бывшая замначальница ветстанции составляла ветеринарно-санитарные документы на мясную продукцию, не проводя самой проверки. За указанный период она получила больше 330 тыс. рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что женщина получала деньги от другого предпринимателя на сумму 40 тыс. рублей. Всего ей вменяют порядка 18 эпизодов получения взятки.

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу капитана моторной яхты. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу.

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