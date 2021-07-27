Nokia вернула легендарную модель 6310 с обновленным дизайном

Москва, 27 июля. Финская компания Nokia обновила свой легендарный телефон — популярную в прошлом модель 6310.

Устройство получило обновленный дизайн и современные возможности, сообщает ferra.ru. Так, в Nokia 6310 разработчики установили увеличенные кнопки, камеру на 0,3 Мп и две SIM-карты. Телефон также имеет экран с диагональю 2,8 дюйма.

Обновленная Nokia сохранила ряд опций, включая съемный аккумулятор на 1150 мАч, радио и игру «Змейка». Стоимость знаменитой модели составляет 4490 рублей.

Также компания представила новый бюджетный смартфон. Устройство получило большой экран и возможность длительно работать в автономном режиме.