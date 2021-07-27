Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 12:32
12:32
Экономика
Торги по двум месторождениям в ЯНАО состоятся 8 сентября
12:32
Происшествия
Нижегородский подросток погиб от удара током
12:31
Общество
Медалистку Олимпиады в Токио Татьяну Минину встретили в аэропорту родного города
12:30
Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали на заднем сидении «Лады Приоры» в Мытищах
12:30
Общество
Власти села в Дагестане сняли действовавший почти месяц карантин по COVID-19
12:29
Общество
Человечеству предсказали рекордную жару в ближайшие десятилетия
12:28
Шоу-бизнес
Шепелев собирается отправить сына от Жанны Фриске на учебу за границу
12:27
Общество
«Российский» штамм коронавируса исключили из списка отслеживания ВОЗ
12:27
Общество
Скончался корреспондент МИА «Россия сегодня» Виссам Матта
12:26
Политика
Избирком Петербурга решил аннулировать выдвижение Фатьяновой на выборы
Все новости

Президент Путин поздравил Евгения Рылова с победой на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 27 июля 2021 11:54
Спорт
Президент Путин поздравил Евгения Рылова с победой на ОИ в Токио
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 27 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой в плавании на стометровке на спине.

Российский спортсмен завершил финальный заплыв с результатом 51,98 секунды и установил рекорд Европы в дистанции 100 метров на спине. Климент Колесников стал серебряным призером летних Олимпийских игр, отстав от Рылова всего на 0,02 сотых.

«Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Евгений Рылов стал первым российским пловцом спустя 25 лет, который смог выиграть золотую медаль на летних Олимпийских играх. В последний раз это удавалось сделать Александру Попову и Денису Панкратову на Олимпиаде, которая состоялась в 1996 году в Атланте.

Ранее стало известно, что Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио. В полуфинальном поединке спортсмен превзошел своего оппонента Сунь Хуни со счетом 30:3.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Президент Путин поздравил Евгения Рылова с победой на ОИ в Токио
путин олимпиада плавание рылов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru