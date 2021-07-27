Президент Путин поздравил Евгения Рылова с победой на ОИ в Токио

Москва, 27 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой в плавании на стометровке на спине.

Российский спортсмен завершил финальный заплыв с результатом 51,98 секунды и установил рекорд Европы в дистанции 100 метров на спине. Климент Колесников стал серебряным призером летних Олимпийских игр, отстав от Рылова всего на 0,02 сотых.

«Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Евгений Рылов стал первым российским пловцом спустя 25 лет, который смог выиграть золотую медаль на летних Олимпийских играх. В последний раз это удавалось сделать Александру Попову и Денису Панкратову на Олимпиаде, которая состоялась в 1996 году в Атланте.

Ранее стало известно, что Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио. В полуфинальном поединке спортсмен превзошел своего оппонента Сунь Хуни со счетом 30:3.