Джаралла рассказал об испуге и растерянности Польши из-за завершения «СП-2»

Официальная Варшава пытается осмыслить последние события вокруг газопровода «Северный поток — 2» — скорое завершение его строительства и соглашение между Германией и США. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Владимир Джаралла, комментируя заявление замглавы министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача о многолетних попытках Варшавы помешать завершению проекта.

«Страны, выступавшие против проекта, осознают, что их роль в данном случае — быть пешками, которые расставляет на доске главный игрок. Но Германия и США уладили свои разногласия по этому проекту. И те, кто активно выступал против него, оказались в дураках», — рассказал Джаралла.

Политолог отметил, что рефлексивные заявления представителей польского МИД говорят об их полной растерянности из-за того, что все вопросы по строительству «СП-2» были улажены.

«С одной стороны, они удивлены этим, испуганы. Они размышляют о произошедшем и достаточно активно пытаются объяснить свою позицию себе самим. Даже не другим, а себе самим, своему обществу — чтобы разобраться, почему же так произошло», — добавил Джаралла.

Собеседник ФАН отметил, что Польша оказалась на «самой незавидной в международной политике» роли — разыгрываемой фигуры, которая потом может оказаться никому не нужна.

По его мнению, достижения руководства этой восточноевропейской страны во внутренней политике тоже вызывают вопросы.

«Они (руководство Польши. — Прим. ФАН) занимают вызывающе противоречивую позицию: как известно, существуют достаточно серьезные претензии к политике властей даже внутри самого государства, которые они игнорируют. Трудно сказать, произойдет ли отрезвление этих сил. Но то, что для них это очень серьезная встряска, — это очевидно», — заключил Джаралла.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что если бы не действия Варшавы, то газопровод мог бы быть уже завершен, а президент РФ Владимир Путин, дескать, уже давно имел бы возможность «проявлять давление в отношении Украины» и других партнеров Польши.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG намерен завершить строительство «Северного потока — 2» уже в августе.